Baltık Endeksi, iki yılın zirvesine yaklaştı

Baltık Borsası'nın kuru yük deniz taşımacılığı endeksi, özellikle capesize (en büyük kuru yük gemileri) segmentindeki güçlü artışlarla birlikte yaklaşık iki yılın zirvesine tırmandı.

Bu yükseliş, küresel deniz taşımacılığındaki güçlü talebi yansıtıyor.

Endeks, 2.600 puana ulaşarak son iki yılın en yüksek seviyesini kaydederken, capesize endeksi 70 puan artışla 4.633 puana yükselerek Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Capesize gemilerinin ortalama günlük kazançları ise 587 dolar artışla 38.427 dolara ulaştı.

Öte yandan, Panamax (Panama Kanalı'ndan geçmek üzere özel olarak tasarlanmış boyut ve özelliklere sahip bir gemi türü) endeksi 19 puan düşüşle 1.915 puana gerilerken, günlük kazançları 168 dolar azalarak 17.237 dolara düştü. Supramax endeksi ise 1 puanlık hafif bir gerilemeyle 1.441 puanda kaldı.