Karadeniz’de savaş riski navlunu vurdu!

Ukraynalı deniz dronlarının Rus limanına gitmekte olan iki tankere saldırmasının ardından Karadeniz’de emtia taşımacılığı maliyetleri arttı. Bölgenin tahıl, petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı açısından kritik olması, yeni saldırı ihtimalinin sigorta primlerini yükseltmesine yol açtı.

Ukrayna limanlarına yapılan çağrılar için yedi günlük seyahatlerde savaş risk primi gemi değerinin yüzde 0,4’ünden 0,5’ine yükseldi. Rusya’nın Karadeniz limanları için oranlar geçen haftaki yüzde 0,6 seviyesinden 0,65–0,8 aralığına çıktı.

Deniz savaş riskleri uzmanı Munro Anderson, artan saldırıların sigortacılar tarafından daha sert risk değerlendirmelerine neden olduğunu söyledi.

Saldırıya uğrayan tankerler ve operasyonun amacı

Boş halde Novorossiysk’e giden ve Batı yaptırımlarına tabi iki tanker, Ukrayna’nın deniz dronlarınca hedef alındı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nden bir yetkili, operasyonun Rusya’nın petrol gelirlerini sınırlamayı hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu belirtti.

Analist Andrii Ryzhenko, saldırıya uğrayan gemilerin uluslararası sularda ve Rus bayrağı taşımayan ilk ticari tankerler olduğunu vurguladı.

Bölgesel tepkiler ve risk değerlendirmeleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların “kabul edilemez” olduğunu söyleyerek tüm tarafları uyardı.

Ryzhenko, Rusya’nın Türkiye, Bulgaristan ve Romanya karasularında Ukrayna gemilerine saldırmasının NATO topraklarına saldırı anlamına geleceği için düşük olasılık taşıdığını ifade etti.

Gizemli patlamalar zinciri genişliyor

Aralık 2024’ten bu yana Rus limanlarına uğramış en az yedi tankerde Akdeniz dâhil çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. Senegal açıklarında hasar gören Türk sahipli Mersin tankerinin dört harici patlamaya maruz kaldığı, olayda yaralanma veya çevre kirliliği yaşanmadığı bildirildi.

Dakar Liman İdaresi, geminin kontrol altına alındığını ve makine dairesindeki ciddi su alımının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.