Bank of America uyardı: Satın

Aralarında Michael Hartnett'ın da bulunduğu Bank of America analistleri, Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan ve üç bankanın iflası ile devam eden bankacılık krizinin, piyasalarda bir balon yarattığı konusudan uyarıda bulundu.

Ayrıca analistler, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) son aldığı 25 baz puanlık faiz artırımı kararının ardından, yatarımcılara hisse senetlerini satmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Bank of America analistlerine göre yeni oluşan balon para piyasası fonlarında.MarketWatch tarafından yayımlanan bir haberine göre, bu fonların yönetimindeki varlıkların 5,1 trilyon doları aştı. Ayrıca fonlara son birkaç yılda 300 milyardan fazla para girişi oldu.

Haberde MarketWatch, para piyasası fonlarının varlıklarında hızlı bir artışın meydana geldiği 2008 ve 2020 yıllarında Fed'in faiz oranlarını düşürüğünü hatırlatıyor. Bu sefer meydana gelen fark ise, küresel enflasyon ve sıkı işgücü piyasası.

Bütün bunlar göz önüne alındığında analistler, son faiz artırımıyla birlikte hisse senedi piyasısında satışa uygun koşulların meydana geldiğini belirtti. Raporda, hisse senedi piyasalarında bir faiz indirimi fiyatlaması için heves olduğunu ve resesyonun piyasaları yeterince korkutmadığı ifade edilirken, bankalarda meydana gelecek herhangi bir 'ciddi' krizde, Fed'in bu bankalara borç vereceğinin ve ardından borç alan bankaların kredi verme standartlarını sıkılaştırması sebebiyle özellikle küçük işletmelerde sorunlar ortaya çıkacağını ve bununda işgücü piyasasını tüketeceği görüşü belirtildi.