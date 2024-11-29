  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Bankalar dövizden kâr etmedi
Takip Et

Bankalar dövizden kâr etmedi

Dünyanın önde gelen bankalarının döviz ve kur ticaretinde gelirlerinin azalması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bankalar dövizden kâr etmedi
Takip Et

Dünya bankaları, daha dar marjlar ve zorlu makroekonomik zeminden etkilenerek pandemiden bu yana döviz ve kur ticaretinden elde edilen en düşük geliri rapor etme yolunda ilerliyor.

Coalition Greenwich tarafından toplanan verilere göre, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. ve Morgan Stanley'nin de aralarında bulunduğu 250'den fazla firmanın G-10 kurlarının ticaretinden toplam 32 milyar dolar ve para birimlerinden 16,7 milyar dolar kazanması bekleniyor. Bu rakamlar geçen yıla kıyasla sırasıyla yaklaşık kur ticaretinden yüzde 17 ve para birimlerinden yüzde 9 daha az seviyede bulunuyor.

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Kasım 2024 Dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Kasım 2024 Dolar - Euro fiyatları)Dolar
Trump'ın ikinci dönemi Bitcoin için fırsat olabilir! 2026 sonunda bu rakamı görebilirTrump'ın ikinci dönemi Bitcoin için fırsat olabilir! 2026 sonunda bu rakamı görebilirKripto Para
Teknoloji dünyası Trump’a hazırlanıyor, ya biz?Teknoloji dünyası Trump’a hazırlanıyor, ya biz?

 

Küresel Ekonomi
Kazakistan Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz artırımı
Kazakistan Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz artırımı
Trump'ın ek vergiyle tehdit ettiği ülkeler misillemeye hazırlanıyor
Trump'ın ek vergiyle tehdit ettiği ülkeler misillemeye hazırlanıyor
Ruble ve etkileri
Ruble ve etkileri
AMB üyesi Villeroy: Daha büyük faiz indirimi için kapıyı açık tutmalıyız
AMB üyesi Villeroy: Daha büyük faiz indirimi için kapıyı açık tutmalıyız
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İsrail'e çağrı: Muhabir bankacılık hizmetleri uzatılsın
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İsrail'e çağrı: Muhabir bankacılık hizmetleri uzatılsın