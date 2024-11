Bankalar dövizden kâr etmedi

Takip Et

Dünya bankaları, daha dar marjlar ve zorlu makroekonomik zeminden etkilenerek pandemiden bu yana döviz ve kur ticaretinden elde edilen en düşük geliri rapor etme yolunda ilerliyor.

Coalition Greenwich tarafından toplanan verilere göre, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. ve Morgan Stanley'nin de aralarında bulunduğu 250'den fazla firmanın G-10 kurlarının ticaretinden toplam 32 milyar dolar ve para birimlerinden 16,7 milyar dolar kazanması bekleniyor. Bu rakamlar geçen yıla kıyasla sırasıyla yaklaşık kur ticaretinden yüzde 17 ve para birimlerinden yüzde 9 daha az seviyede bulunuyor.