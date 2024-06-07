Bankaların ‘stres testi’ sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük banka finansmanlarına yönelik yıllık stres testinin 2024 sonuçlarını 26 Haziran'da açıklayacağını duyurdu.

Bu yılki uygulamada 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip 32 banka incelenecek ve varsayımsal bir ciddi ekonomik gerilemede nasıl performans gösterecekleri değerlendirilecek.