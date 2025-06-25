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Başbakan Li: Çin hızlı büyüme oranını koruyabilecek

Çin Başbakanı Li Qiang, ülkesinin üretim odaklı bir modelden tüketici odaklı bir modele geçerken “nispeten hızlı” bir büyüme oranını koruyabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Başbakan Li: Çin hızlı büyüme oranını koruyabilecek
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Li, “Çin ekonomisi için nispeten hızlı bir büyüme oranını sürdürme yeteneğimize güveniyoruz. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte istikrarlı bir iyileşme gösterdi. Uluslararası ortam nasıl gelişirse gelişsin, Çin ekonomisi istikrarlı bir şekilde güçlü büyüme ivmesini korumuştur” dedi.

Li, “Çin'in büyük bir üretim gücünden devasa bir tüketici pazarına geçişine yardımcı olmayı hedefliyoruz. “Bu, birçok ülkeden işletmeler için geniş ve kullanılmamış pazarlar açacaktır” dedi

Pekin 2025 yılı için “%5 civarında” iddialı bir büyüme hedefi belirlemiş olsa da çoğu analist Çin'in bu hedefi tutturmakta zorlanacağını düşünüyor.

Oxford Economics, içinde bulunulan on yıllık dönemde ortalama yıllık GSYH büyümesinin 1999-2019 ortalamasından yarı yarıya azalarak %4,5'e düşmesini ve sonraki on yılda %3'e gerilemesini bekliyor.

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