Batarya devi Northvolt, daralmaya gidiyor!

İsveçli akü şirketi Northvolt, kısa bir süre önce, büyük bir maliyet düşürme çabası içinde istihdamda kesintiye gideceğini, bazı tesisleri kapatacağını veya satacağını, bazılarını ise konsolide edeceğini açıkladı. Şirket bu kararın arkasında makroekonomik belirsizliklerin yanı sıra kısa vadeli önceliklerinin yeniden düzenlenmesinin yattığını belirtti.

Bu hamle, elektrikli araç pazarının, özellikle Avrupa'nın Çin elektrikli araçlarına daha yüksek gümrük vergileri uygulaması nedeniyle Avrupa'da ivme kaybetmeye devam ettiği bir dönemde geldi.

Elektrikli araçlara yönelik düşük talep

Elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon piller üreten ve Volvo ve Volkswagen gibi diğer büyük otomotiv üreticileri ile çalışan Northvolt, Avrupa'nın en değerli teknoloji şirketlerinden biri. Ancak elektrikli araçlara yönelik talepteki düşüş, şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmak zorunda kalmasına yol açtı.

Sonuç olarak, işletme giderlerini azaltmak için katot aktif malzeme üretim kolu olan Northvolt Ett Upstream 1'de üretimi durdurdu. Benzer şekilde şirket, İsveç'in Kvarnsveden kentindeki Northvolt Fem tesisini de satacağını açıkladı.

Northvolt ayrıca, Polonya'nın Gdansk kentinde bulunan Northvolt Systems'ı da kısmen ya da tamamen satmayı düşünüyor ve bu konuda potansiyel yatırımcı ve ortaklarla görüşüyor.

Şirket henüz kaç çalışanın işten çıkarılabileceğini açıklamadı ve işten çıkarmaların asgari düzeyde tutulmasını sağlamanın bir yolunu bulmak için hala sendikalarla görüştüğünü belirtti.

Northvolt'un icra kurulu başkanı (CEO) ve kurucu ortağı Peter Carlsson, şirketin web sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda devam etmekte olan stratejik inceleme ile birlikte, finansal istikrarımızı iyileştirmek ve operasyonel performansımızı güçlendirmek için Northvolt'un faaliyetlerinin temellerini güvence altına almak amacıyla bazı zorlu adımlar atmak zorundayız."

"Şu anda koşullar zorlu olsa da, elektrifikasyona doğru küresel geçişin - ve Northvolt da dahil olmak üzere hücre üreticileri için uzun vadeli görünümün - güçlü olduğuna dair hiçbir şüphe yok," diye ekledi.

Northvolt yönetim kurulu geçici başkanı Tom Johnstone da şunları söyledi: "Başarımız kısmen elektrikli araçların genel pazar artışına ve çevremizdeki paydaşların desteğine bağlı. Aynı şekilde, bugüne kadarki yolculuğumuzdan çıkardığımız dersler üzerine inşa etmeliyiz."

AB'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı yüksek vergiler talebi azaltıyor

Avrupa Birliği (AB) kısa bir süre önce Avrupa otomotiv pazarını korumak amacıyla Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerini arttırdığını açıkladı.

Çin hükümetinin Çinli elektrikli araçları büyük ölçüde sübvanse ederek üreticilerin bunları Avrupa'da daha düşük fiyatlarla satmasına izin verdiğine ilişkin spekülasyonlar sonrası başlatılan soruşturma sonucunda bu karar alındı.

Buna göre, Çinli elektrikli araç üreticisi SAIC yüzde 36.3, Geely ise yüzde 18.8 gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak. BYD ise yüzde 17.4'lük bir oran ödemek durumunda.

Çin menşeli elektrikli araçlar Avrupa'da satılan en popüler elektrikli araçlardan bazıları olduğundan, bu artan tarifeler Avrupalı müşterileri elektrikli araç satın almaktan ciddi şekilde caydırdı. Avrupalı elektrikli araçların Çinli muadillerinden çok daha yüksek fiyatlara satılması ile tüketiciler artık elektrikli araçlara geçmeden önce iki kez düşünüyor.