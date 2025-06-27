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Beyaz Saray, Fed Başkanı Powell ile ilgili iddiayı yalanladı

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek kişiyi açıklamaya yakın olduğu iddiasını yalanladı.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray, Fed Başkanı Powell ile ilgili iddiayı yalanladı
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NATO zirvesinin ardından çarşamba günü Lahey'de düzenlenen basın toplantısında Trump, "Kimi seçeceğimi üç ya da dört kişi içinde biliyorum" demişti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi Perşembe günü The Post'a verdiği demeçte, "Başkan'ın bir sonraki Fed başkanı olarak aday göstereceği pek çok iyi seçenek var" dedi.

Trump uzun süredir Powell'ı faiz oranlarını düşürme konusundaki isteksizliği nedeniyle sert sözlerle hedef alıyor ve bunun yerine merkez bankasını "bekle ve gör" yaklaşımıyla yönetiyor.

Wall Street Journal'ın çarşamba günkü haberine göre Trump, Powell'ın yerine eylül ya da ekim ayına kadar birisini atama fikrini ortaya attı.

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