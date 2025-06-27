Fransa'da enflasyon bu yıl ilk kez yükseldi

Fransa'nın istatistik kurumu Insee'nin Avrupa Birliği ile uyumlu verilerine göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında %0,6 iken geçen yılın aynı ayına göre %0,8 arttı. The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler %0,7'lik bir düşüş bekliyordu. Yıllık enflasyon geçen yılın sonlarından bu yana düştü ya da aynı kaldı.

Veriler, Orta Doğu'daki gerilimin başlıca Euro Bölgesi ekonomilerindeki fiyatlar üzerindeki etkisine dair erken bir gösterge niteliği taşıyor. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında temel faiz oranını sekizinci kez düşürmesinin ardından geldi. İspanya ve Belçika enflasyonu Cuma günü, Almanya enflasyonu ise Pazartesi günü açıklanacak.

Fransız verilerindeki artış Haziran ayında hizmet enflasyonunun güçlenmesinden kaynaklanırken, gıda enflasyonu da marjinal bir artış gösterdi.