Blackstone kârı beklentileri yakalayamadı

Dünyanın en büyük ticari gayrimenkul sahibi Blackstone, dağıtılabilir karının 1,25 milyar dolara veya hisse başına 96 sente yükseldiğini bildirdi.

Analistler ise hisse başına 98 cent kar bekliyorlardı

Blackstone'un özel sermaye birimindeki dağıtılabilir kazançlardaki %16'lık artış ve kredi kolundaki %51'lik sıçrama, gayrimenkul bölümündeki dağıtılabilir kazançlardaki %19'luk düşüşten daha ağır bastı.

Blackstone'un temel özel sermaye fonları bu çeyrekte %2 değer kazandı ve firma yüksek piyasa değerlerinden faydalanarak 7,8 milyar dolarlık özel sermaye varlığını nakde çevirdi. Blackstone'un fırsatçı gayrimenkul fonları bu çeyrekte %0,3 değer kazandı ve firma 5,5 milyar dolarlık gayrimenkul varlığını nakde çevirdi. Özel kredi fonları %4,2 brüt getiri sağladı ve firma 9,5 milyar dolarlık kredi varlığını nakde çevirdi. Şirket, fonlarına yaklaşık 40 milyar dolar giriş olduğunu ve ikinci çeyrekte fonlarından 34 milyar dolar sermaye kullandığını, bunun da son iki yılın en yüksek yatırım faaliyeti seviyesi olduğunu söyledi. Blackstone'un lojistik ve kiralık konuta odaklandığı ve sorunlu ofis sektörüne karşı temkinli davrandığı gayrimenkulde, firma yılın başından bu yana 15 milyar dolar yatırım yaptı, bu da yıl boyunca yaptığı yatırımın yaklaşık 2,5 katı.

Blackstone'un 57 milyar dolarlık GYO'su, para çekme talepleri buna izin verecek seviyelere ulaşmasına rağmen iki ay üst üste çıkışları kısıtlamaktan kaçındı. Başkan Jon Gray bir röportajda, ofisler hariç gayrimenkul piyasası için en kötünün geride kaldığını söyledi.

"Gayrimenkul piyasasındaki bulutlar dağılmaya başlıyor" diyen Gray, borçlanma maliyetlerindeki düşüşün ve ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler piyasasındaki canlanmanın anlaşmaları körüklediğini belirtti.

Yüksek faiz oranları Blackstone'un gayrimenkul değerini düşürdü ve anlaşma yapmayı daha pahalı hale getirdi, ancak aynı zamanda kredi varlıklarının değerini artırdı ve enflasyonist baskıları hafifletmeye yardımcı oldu.