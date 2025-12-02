BNP Paribas'tan küresel ekonomi için 2026 öngörüsü

Analistlere göre daha gevşek para politikaları, mali teşvikler ve güçlü hanehalkı bilançoları, çeşitli ekonomik ters rüzgârlara karşı koruma sağlamaya devam ediyor. Bu süreçte yapay zekâ yatırımlarının artması ve petrol fiyatlarının gerilemesi de destekleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Banka, yıl içinde ortaya çıkan risklerin, özellikle tarifeler kaynaklı enflasyonist baskıların, beklenenden daha hafif seyrettiğini ifade ediyor. BNP Paribas, mevcut ekonomik dayanıklılığın ABD, Çin ve bazı gelişmekte olan ülkelerde beklenen ek faiz indirimleriyle birlikte küresel ölçekte faaliyet temposunu desteklemeyi sürdüreceğini öngörüyor.

Tahminlere göre BNP Paribas, 2026 yılı için ABD’de büyümenin %1,9, Euro Bölgesinde ise %1,5 olacağını öngörüyor.