BoE'den enflasyon açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, BoE'nin enflasyondaki sürpriz düşüşle birlikte faiz artışlarını durdurmasının ardından yaptığı değerlendirmede, İngiltere'nin enflasyonunda bir sonraki "gözle görülür düşüşü" Ekim ayında beklediğini söyledi.

LBC'e konuşan Bailey, İngiltere'nin yüksek enflasyonundaki beklenmedik düşüşü "Bu çok hoş bir sürpriz oldu" diye değerlendirdi ve "Bir sonraki kayda değer düşüşün Kasım ayında açıklanacak Ekim rakamında olmasını bekliyorum" dedi.