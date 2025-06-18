BofA anketi: ABD piyasaları 5 yıl içinde üstünlüğünü kaybedecek!

Yatırımcılar ABD hisse senetlerinin yıllardır süren üstün performansının sona erdiğini düşünürken, Bank of America (BofA) tarafından yapılan bir ankete katılanların çoğu, uluslararası hisse senetlerinin önümüzdeki yıllarda en iyi performansı göstereceğini düşünüyor.

Bankanın anketine katılan küresel fon yöneticileri, bu ay uluslararası hisse senetleri konusunda ABD hisse senetlerine kıyasla daha iyimser olduklarını belirtti.

BofA stratejistleri yaptıkları açıklamada, 6-12 Haziran tarihleri arasında ankete katılan yatırımcıların yarısından fazlasının (yüzde 54) uluslararası hisse senetlerinin önümüzdeki beş yıl içinde en iyi performans gösteren varlık olacağına inandıklarını belirtti. Bu oran, ABD hisse senetlerinin en iyi performans gösteren varlık olacağını düşünen yatırımcılarda yüzde 23 ve en iyi performans gösteren varlığın altın, devlet tahvili ya da şirket tahvili olacağını düşünen yatırımcılarda yüzde 18 oldu.

ABD piyasaları üzerindeki karamsarlık, Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşından ve gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerden kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Fon yöneticilerinin yüzde 47'si ticaret savaşının küresel bir resesyonu tetiklemesinin piyasalar için en büyük "kuyruk riski" olduğuna inandıklarını söyledi. Dünya çapında bir resesyon, üç ay üst üste piyasalar için algılanan en büyük kuyruk riski oldu.