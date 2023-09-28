BoFA'dan Fed açıklaması

Bank of America CEO'su Brian Moynihan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı kısa vadeli mücadeleyi kazandığını ancak faiz oranlarının muhtemelen daha uzun süre yüksek kalacağını söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşma yapan Moynihan, tüketici harcamalarındaki artışın bir yıl öncesine göre yavaşladığını, ekonominin resesyondan kaçınarak yumuşak bir inişe doğru ilerlediğini söyledi.

Moynihan, "Şu anda enflasyona karşı mücadeleyi kazanıyorlar. Hızlı bir şekilde yetiştiler. Şimdi ekonomik aktiviteyi kısıtlama konusunda fazla ileri gitmemeleri ve dikkatli olmak gibi tam tersi bir sorunla karşı karşıyalar." dedi.