Boston Fed Başkanı'ndan faiz yorumu

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik devam eden riskler nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın gelecek ay faiz indirimine gitmesine hâlâ karşı olduğunu belirtti.

Collins, bankasında düzenlenen bir konferansta gazetecilere yaptığı açıklamada, “9-10 Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda tereddüt etmek için nedenler görüyorum. Eylül ve Ekim aylarında yaptığımız toplam 50 baz puanlık gevşemenin ardından politikanın şu anda hafifçe kısıtlayıcı bir aralıkta olduğunu düşünüyorum ve ekonominin mevcut durumu göz önüne alındığında bunun uygun olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

“Her iki tarafta da riskler görüyorum"

Collins, Fed’in şu anda karşı karşıya olduğu zorluğun, hedefin üzerindeki enflasyonun yarattığı riskler devam ederken aynı anda işgücü piyasasının da zayıflıyor olması olduğunu belirtti. Para politikası açısından, “Her iki tarafta da riskler görüyorum ve mesele bu risklerin dengelenmesi” dedi.

Collins, toplantıda Fed’in ne yapması gerektiği konusunda henüz karar vermediğini ve kesin bir görüş oluşturmadan önce daha fazla veri görmek istediğini söyledi.