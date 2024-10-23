BRICS Zirvesi’nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya gelecek

Dünyanın önde gelen büyümekte olan ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri Rusya’da toplanıyor. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir araya gelen liderlerin ana gündeminde birliğin genişlemesi, ticarette "dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar, toplantıların ana gündemi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan kenti Kazan'da mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Rus tarafına göre görüşmede öncelik doğal gaz işbirlikleri olacak.

Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinin gündeminde yeni nükleer santraller ve doğalgaz merkezi konusu olacak. Ankara'daki diplomatik bir kaynağın Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği bilgiye göre, Türkiye'de yeni nükleer santraller ve doğalgaz merkezi kurma projeleri, Türkiye ve Rusya Devlet Başkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında bugün Kazan'da yapılması planlanan görüşmelerin gündeminde yer alacak ve liderler muhtemelen ilgili kurumlara özel talimatlar verecek.

"Türkiye topraklarında uluslararası gaz merkezi kurma konusu gündeme gelecek"

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Gaz alanında Türk ortaklarımızla verimli bir birliktelik kurduk. Karadeniz'in altında Mavi Akım ve Türk Akım boru hatları sorunsuzca çalışıyor. Devlet başkanları Kazan'daki toplantı kapsamında, Türkiye topraklarında bir uluslararası gaz merkezi kurmayı ele alacaklar" denildi.

Açıklamada ayrıca "hacmi 2023'te 55,4 milyar dolar olan ticari ilişkilerin geliştirilmesinin de iki liderin gündeminde olacağı" kaydedildi. Kremlin'e göre geçen yıl yüzde 11 daralma kaydedilen karşılıklı ekonomik ilişkiler bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yüzde 6 büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım 2022'de katıldığı bir canlı yayında "Türkiye'nin doğal gaz hub'ı olacağını" ifade etmiş, Trakya bölgesinde kurulabilecek bir merkezden Avrupa'ya dağıtımın mümkün olacağını belirtmişti. Ertesi yıl Eylül 2023'te de Erdoğan aynı meseleyle ilgili "Rus doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Başka ülkelerin kaynakları da Avrupa pazarına ulaşabilir çünkü Türkiye dünya enerji merkezidir" diye konuşmuştu.

Kazan'daki ikili görüşmede ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Siemens'ten sipariş edilen ancak teslimatı yapılmayan parçalar yüzünden "inşaatının yavaşladığını" söylediği Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki gelişmelerin de ele alınacağı değerlendiriliyor.