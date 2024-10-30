BRICS Zirvesi’nin ardından gözler G20 Zirvesi'nde

Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşen BRICS Zirvesi, “Adil Kalkınma ve Güvenlik İçin Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi” başlıklı bildiriyle sona erdi. Bildiride, BRICS ülkeleri ekonomik, finansal ve siyasi alanlarda çok taraflılığı güçlendirmenin en etkili yolunun uluslararası kurumların reforme edilmesi olduğunu vurguladı.

Küresel Güney ülkelerinin sesi olarak BRICS platformu başka Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistemin reforme edilmesini savunurken yaklaşan G20 zirvesine özel bir önem atfettiler. BRICS’in önde gelen ülkeleri arasında yer alan Brezilya ev sahipliğindeki G20 Zirvesi 18-19 Kasım tarihleri arasında Rio de Janerio kentinde yapılacak.

BRICS ve G20 gündemleri entegre edilebilir

Afrika Birliği ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra 19 ülkenin temsil edileceği zirveye dair BIRCS bildirisinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirmesi nedeniyle G20 zirvesine destek verilmiş “Uzlaşıya dayalı ve sonuca odaklanan G20’nin devamını ve üretken önemini kabul ediyoruz” ifadesine yer verilmişti. Bildirinin devamında Brezilya’nın ev sahipliği anımsatılarak şunlar kaydedilmişti:

“Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ı ve İklim Değişikliğine Karşı Küresel Seferberlik Görev Gücü'nün çalışmalarını ve Uluslararası Vergi İşbirliğine İlişkin Rio de Janeiro Bildirgesi'ni destekliyoruz. Brezilya başkanlığında Kasım 2024'te Rio de Janeiro'da yapılacak G20 liderler zirvesinin başarılı bir şekilde düzenlenmesini dört gözle bekliyoruz ve kapsayıcılığı artırmak, Küresel Güney'in sesini yükseltmek ve BRICS üye ülkelerinin (Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika) 2023-2025 ve sonrasında üst üste yapacağı G20 başkanlıkları aracılığıyla önceliklerini G20 gündemine daha da entegre etmek için pozisyonlarımızı koordine etme isteğimizi yeniden teyit ediyoruz.”

Düşük ve orta gelirli ülkelerin borç ödemeleri

BRICS ve G20 gündemlerinin örtüşmesinin beklendiği bir diğer husus ise düşük ve orta gelirli ülkelerin borç ödemeleri olacak. BRICS bildirisinde bu bağlamda yaklaşan G20 zirvesi işaret edilerek “Düşük ve orta gelirli ülkelerin borç sorunlarını etkili bir şekilde ele almak önemlidir. Bu sorunları topluca çözmenin yollarından biri, G20 Borç Tedavisi Ortak Çerçevesi'nin resmi ikili alacaklılar, özel alacaklılar ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları'nın katılımıyla düzenli, zamanında ve koordineli bir şekilde uygulanmasıdır. Bu yaklaşım, ortak eylem ve adil yük paylaşımı ilkesine dayanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bildiride G20’nin kadınların temsilini üst düzeye taşıması gerektiğinin altı çizilerek “Kadınların, özellikle gelişen pazar ve gelişmekte olan ülkelerden (EMDC'ler) gelen kadınların, uluslararası organizasyonlardaki çeşitli sorumluluk seviyelerinde rolünü ve temsilini artırmayı savunuyoruz. Bu yönde olumlu bir adım olarak, Brezilya'nın G20 başkanlığı sırasında başlattığı Küresel Yönetişim Reformu için G20 Eylem Çağrısı’nı tanıyoruz.” denildi.