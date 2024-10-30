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Dülük Tüneli ile zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) iş birliğinde yapılacak Dülük Tüneli ile ulaşımda yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak.

Haber Merkezi
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Dülük Tüneli ile zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak
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GAZİANTEP

Şehrin ekonomisi için lokomotif görevi gören, 250 bin çalışanıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım için yatırımlar sürüyor. Şehre katma değer sağlayacak, sanayiye ulaşımda İpekyolu’nda oluşan trafik yükünün hafifletilmesi, kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla doğaya zarar vermeyecek şekilde Dülük Ormanları’nın altından geçecek yeni tünel çalışmasında hazırlıklar ve ihale süreci tamamlandı.

Projenin kısa süre içerisinde yapımına başlanılacak

Kısa sürede yapımına başlanılması planlanan proje kapsamında 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek 2 tünel, sanayiye hızlı ulaşım sağlarken, kent trafiği rahatlayacak. Proje kapsamında ayrıca çevre yolu ile alternatif bağlantı yolları yapılacak. Bağlantı yollarıyla beraber 8 bin 600 metre uzunluğuna ulaşacak projede 5 yeni köprülü kavşak yapılması planlanıyor.

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