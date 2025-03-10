Bundesbank: Almanya'nın daha fazla harcama yapması makul

Almanya'nın bir sonraki hükümetini kurması beklenen partiler geçtiğimiz hafta savunma harcamaları için borçlanma kurallarını gevşetme ve 500 milyar euroluk (542,30 milyar dolar) bir altyapı fonu oluşturma planlarını açıkladı.

Nagel, öneriyi doğrudan onaylamamakla birlikte, savunma harcamaları da dahil olmak üzere cesur adımlar atılması gerektiğini ve ülkenin anayasal olarak güvence altına alınmış olan ve hükümetin borçlanmasını sınırlayan 'borç freninin' reforma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Nagel Berlin'de yaptığı bir konuşmada “Olağanüstü zamanlar olağanüstü tedbirler gerektirir ve bence biz Almanya'da olağanüstü zamanlar yaşıyoruz. Olağanüstü zamanlar olağanüstü mali tedbirleri de haklı çıkarır” dedi

Bununla birlikte, harcamaların tek başına sorunları çözmeyeceğini ve hükümetin işgücü arzını arttırmak, enerji sektörünü yeniden yapılandırmak, bürokrasiyi azaltmak ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işletmeler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için önlemler alması gerektiğini savundu.

Nagel, “Daha fazla borçlanma imkanı Almanya'nın zayıf büyümesine tek başına çare olmayacaktır. Bunun nedenleri karmaşık ve köklüdür. Bu nedenle, finansmanın ana odak noktası bile olmadığı bir dizi önlemin alınmasını gerektiriyor” dedi.

Nagel, Almanya'da çalışan sayısının giderek azaldığını, bu nedenle özellikle kadınlar için yarı zamanlı çalışmanın arttırılması ve işgücü piyasası odaklı göçün teşvik edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kurumlar vergisi yükünün de azaltılması gerektiğini, zira efektif vergi oranının AB ortalamasından yüzde 10 daha yüksek olduğunu ve şirketlerin yükünü hafifletmek ve yeni girişimleri teşvik etmek için düzenlemelerin de basitleştirilmesi gerektiğini söyledi.