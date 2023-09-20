Chevron LNG tesislerinde uzlaşma sağlanamadı
Avustralya'da Chevron, LNG tesislerinde örgütlü sendikalar ile uzlaşma sağlayamadı.
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Chevron, Batı Avustralya'da bulunan LNG tesislerindeki sendikalar ile, Adil Çalışma Komisyonu gözetiminde bu hafta yapılan görüşmelerden bir uzlaşma çıkmadığını bildirdi.
Chevron, "Müzakerelerden uzlaşma çıkmaması, taraflar arasında uzlaşma yönünde makul bir görünüm olmadığı görüşümüzü güçlendiriyor" dedi.
Chevron, sendikaların piyasa şartlarının üzerinde taleplerde bulunmaya devam ettiklerini öne sürdü.