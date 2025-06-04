Çin, Airbus'a 200 ila 500 arasında uçak sipariş edebilir

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Çinli havayolu şirketleriyle olası bir siparişin büyüklüğü konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Anlaşmanın yaklaşık 300 uçağı kapsayabileceğini ve hem dar gövde hem de geniş gövde modellerini içerebileceğini söyleyen bir kişi, siparişin 200 ila 500 uçak arasında değişebileceğini söyledi.

Söz konusu kişiler, görüşmelerin akıcı olduğunu ve bir sonuca varmanın dağılabileceğini ya da daha uzun sürebileceğini söyledi.