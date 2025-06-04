Çin, Airbus'a 200 ila 500 arasında uçak sipariş edebilir
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg News'a yaptıkları açıklamalara göre Çin, Avrupalı liderlerin iki ülkenin uzun vadeli ilişkilerini kutlamak üzere Pekin'i ziyaret edeceği önümüzdeki aydan itibaren yüzlerce Airbus SE uçağı için sipariş vermeyi düşünüyor.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Çinli havayolu şirketleriyle olası bir siparişin büyüklüğü konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Anlaşmanın yaklaşık 300 uçağı kapsayabileceğini ve hem dar gövde hem de geniş gövde modellerini içerebileceğini söyleyen bir kişi, siparişin 200 ila 500 uçak arasında değişebileceğini söyledi.
Söz konusu kişiler, görüşmelerin akıcı olduğunu ve bir sonuca varmanın dağılabileceğini ya da daha uzun sürebileceğini söyledi.