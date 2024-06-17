Çin-Avrupa yük trenleri tüm zamanların rekorunu kırdı

Çin-Avrupa yük treni sayısı, bu yılın mayıs ayında, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14 oranında artarak 1.724 sefere ulaştı. Taşınan mal toplamda 186 bin standart (yaklaşık 33 metreküplük) konteyner tutarak yine önceki yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 13 oranında arttı.

Yılın başından beri Çin Demiryolları, modern bir demiryolu lojistik sisteminin inşasını hızlandırmış, yük nakliyatını dikkatle organize etmiş ve demiryolu ile yük taşıma kapasitesini ve hizmet kalitesini geliştirmeyi sürdürdü. Demiryolu şirketinin verileri de, mayısta toplamda 337 milyon tonluk mal nakliyatı gerçekleştirdiğini ve bunun yıl bazında 2,8 oranında bir artışa tekabül ettiğini gösteriyor.

Devlet Demiryolları, bu yılın ocak-mayıs döneminde, yıl bazında yüzde 10 artışla 6 bin 184 Çin-Avrupa yük treninin sefer yaptığını ve bunlarla, yine yıl bazında yüzde 11 artışla 675 bin standart konteyner mal taşındığını belirtti.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında beş Çin-Avrupa yük treninin daha haftalık hizmete girdi. Bunlar Xi’an ile Almanya’nın Duisburg kenti arasında ve Chengdu ile Polonya’nın Lodz kenti arasında sefer yaptı. Ek olarak 16 denizaşırı nokta ile birlikte Çin-Avrupa nakliyat opsiyonları, müşterilerin her kapsamda talebini karşılayacak ölçüde yaygınlaşmış oldu.