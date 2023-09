Çin bankalarının karları yüzde 10 düşebilir

JPMorgan analistlerine göre, Çinli bankaların temerrüde düşen gayrimenkul geliştirme şirketilerinden kaynaklanan sorunlu kredi oranları artmaya devam ederse, 2024 yılında kazançları yüzde 10 kadar düşebilir.

Aralarında Katherine Lei'nin de bulunduğu analistler yayınladıkları yatırımcı notunda, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin bankalar için sorunlu kredi oranının 2023'ün ilk yarısı itibariyle %4,5'ten %7,5'e yükselmesinin beklendiğini ifade ettiler.

Analistler, tüm özel sektör gayrimenkul geliştiricilerinin ve "düşük kaliteli" devlete ait geliştiricilerin sıkıntılı duruma düşmesi halinde bu oranın %13'e kadar çıkabileceğini ve bankaarın karlarının yüzde 10 azalacağı belirtti.

CSI 300 Bankalar Endeksi Mayıs ayındaki zirvesinden bu yana %10 geriledi ve bölgesel ve küresel emsallerine kıyasla sadece 0,54 kat fiyat-defter oranıyla işlem görüyor.

Analistler, Ping An Bank Co. ve China Minsheng Banking Corp. şirketlerinin daha büyük geliştirici riskine sahip olduğunu ve kazançları üzerinde daha fazla baskı görebileceklerini vurguladılar. China Merchants Bank Co., Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ve China Construction Bank Corp'un daha az kırılgan olabileceğini de belirttiler.