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Çin, bazı ABD’li kongre üyelerine yaptırım uygulayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin geçen ay 6 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak bazı ABD’li kongre üyeleri, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Çin, bazı ABD’li kongre üyelerine yaptırım uygulayacak
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ABD ile Çin arasında yaptırım savaşları devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin geçen ay 6 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak bazı ABD’li kongre üyeleri, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine yaptırım uyguladıklarını açıkladı. ABD’nin yaptırımlarını "şiddetle kınadıklarını" belirten Jiakun, "ABD’nin Hong Kong meselesinde attığı her yanlış adım, Çin tarafından kararlı ve karşılıklı bir şekilde yanıt bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü Jiakun yaptırım uygulanan ABD’li yetkililerin sayısına ilişkin net bir açıklama yapmadı.

ABD’nin yaptırım kararı

ABD, geçtiğimiz ay Çin’in verdiği taahhütlere aykırı biçimde Hong Kong’un özerkliğini daha da yıldırma tehdidinde bulunan eylem ve politikalarda yer alan 6 kişiye yaptırım uyguladığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu yaptırımlar, aynı zamanda sınır ötesi baskı uygulamalarıyla bağlantılı eylemler nedeniyle de getirildi. Bu kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında bireylerin zorla sindirilmesi, tutuklanması, gözaltına alınması veya hapsedilmesinde yer alan ya da bu yasanın geliştirilmesi, benimsenmesi veya uygulanmasında sorumlu olan kişi veya kuruluşların (devlet kurumları dahil) lideri ya da yetkilisi olduğu tespit edilen yabancı şahıslardır" ifadelerine yer verilmişti.

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