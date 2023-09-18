"Çin durgunluğa karşı adım atmalı"

Goldman Sachs'a göre, Çin'in ekonomik yavaşlamasının sonunda Japonya ekonomisinin son on yıllarda başına bela olan cansızlığın bir benzerine dönüşebileceğine dair endişeler haklı.

Ancak Çinli yetkililerinin bu akıbetten kaçınmak için yapabilecekleri şeyler olduğunu savunan Goldman Sachs'a göre, Çinli politika yapıcıların, ekonominin emlak/altyapı yatırımlarından uzaklaşması sırasında büyüme görünümündeki herhangi bir sürekli bozulmaya karşı bir devre kesici uygulaması kritik önem taşıyacak.

Çin'in özel şirketlerin yatırım talebini artırmak için politika öngörülebilirliğini ve koordinasyonunu geliştirmesi gerekeceğini belirten Goldman Sachs, Çin'in enflasyon beklentilerini aşağı çekebilecek aşağı yönlü bir ücret-fiyat sarmalını önlemek için ücret düşürme politikalarını uygularken çok dikkatli olması gerektiğini de ekledi.