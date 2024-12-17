Çin ekonomisi istikrarlı şekilde toparlanıyor

Kasımda Çin ekonomisinin istikrarlı şekilde toparlandığı ve birçok olumlu değişikliğin ortaya çıktığı öğrenildi.

Çin ekonomisinde istikrarlı toparlanma

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, bugün Çin Devlet Konseyi’nin basın toplantısında ülke ekonomisinin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Açıklanan verilere göre, ocak-kasım ayları döneminde ülke genelinde tahıl üretimi ilk kez 1 trilyon 400 milyar kiloyu aşarak önceki yıla oranla yüzde 1,6 arttı. Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, kasımda yıllık bazda yüzde 5,4, aylık bazda ise yüzde 0,46 arttı. Hizmet sektöründe üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,1’lik artış kaydederken, tüketim mallarının perakende satış hacmi ise yıllık bazda yüzde 3’lük artış gösterdi.

Verilerde ocak-kasım ayları arasında, ülkede sabit sermayeye yatırım hacminin yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 46 trilyon 583 milyar 900 milyon yuanı, mal ithalat ve ihracat hacminin ise yıllık bazda yüzde 1,2’lik artışla 3 trilyon 750 milyar 600 milyon yuanı bulduğu aktarıldı.

Yılın ilk 11 ayında ülkedeki işsizlik oranının, önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan düşerek yüzde 5,1 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Verilere göre kasımda Tüketici Fiyat Endeksi ise (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarken, aylık bazda yüzde 0,6 düştü.