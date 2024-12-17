Hepsiburada'dan "Yılbaşı Pazarı" kampanyası

Hepsiburada, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fırsatlarla müşterilerine yılbaşı heyecanını evlerine taşıma imkanı sunmak amacıyla 'Yılbaşı Pazarı' kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yıla enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için şık dekorasyon ürünlerinden özel kutlamalar için tasarlanmış sofra takımlarına, yılbaşı ağacı süslerinden mumlara kadar pek çok seçenek, bu kampanyada Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor.

Kampanya, 22 Aralık'a kadar sürecek

22 Aralık'a kadar devam edecek 'Yılbaşı Pazarı' kampanyasında, teknoloji, moda, aksesuar, küçük ev aletleri, kitap ve oyuncak gibi kategorilerdeki ürünler, Hepsiburada'da alternatifler arasında yer alıyor.

Cep telefonu ve aksesuar kategorisinde, müşterilere yılbaşına özel çeşitli fırsatlar sunuluyor. 20 bin lira ve altı telefonlarda 12 taksit imkanı sağlanırken, çocuk saatlerinde yeni yıl kampanyaları uygulanıyor. Powerbank alışverişlerinde ise 1000 lira üzeri harcamalarda 100 lira kupon avantajı bulunuyor.

Bilgisayar, oyuncu bilgisayarları ve ekipmanlarında özel indirimler devam ediyor. Monitör ve ekran kartlarından yazıcı ve veri depolama ürünlerine kadar birçok teknolojik ihtiyaca ekonomik çözümler sağlanırken, oyun konsolları ve kulaklıkları gibi ürünlerde de avantajlı kampanyalar müşterileri bekliyor.

Seçili televizyonlarda sepette yüzde 5 net indirim ve özel müşterilere özel yüzde 10 ekstra avantaj sunuluyor. Bluetooth hoparlörlerde yüzde 10 indirim ve televizyon alışverişlerinde 5 bin lira kupon fırsatı ile kullanıcılar, cazip tekliflerle buluşuyor.

Gıda ve içecek kategorisinde yüzde 35'e varan indirimler uygulanırken, kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30'a varan fiyat avantajlarıyla saç ve cilt bakımından hijyen ürünlerine kadar birçok ürün müşterilere ulaştırılıyor.

Oyuncak kategorisinde, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren ürünlerde cazip indirimler sağlanıyor. Oyun setlerinde, sepette yüzde 25 net indirim fırsatı bulunurken, eğitici oyuncaklarda avantajlı fiyatlarla çocuklara özel çözümler sunuluyor.

Hepsiburada, evcil hayvanların mutluluğu ve sağlığı için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerle sunuyor. Mama, oyuncak ve bakım ürünleri gibi temel ihtiyaçlar, geniş bir ürün yelpazesiyle uygun fiyatlarla karşılanıyor. Hijyen ve sağlık ürünlerinden eğlenceli oyuncaklara kadar pek çok seçenek, evcil hayvan sahiplerine özel avantajlarla Hepsiburada'da müşterileri bekliyor.

Hediye çekleri, bireysel ve kurumsal müşterilere hediye çözümleri sağlıyor

Hepsiburada'nın hediye çekleri, bireysel ve kurumsal müşterilere yeni yıl alışverişinin en pratik ve güvenilir halini vadediyor. Kurumsal müşterilere yönelik toplu hediye çeki imkanıyla şirket çalışanları, iş ortakları ve müşterileri için hediye çözümleri sağlanıyor. Hepsiburada güvencesiyle sunulan dijital formattaki bu hediye çekleri, Hepsiburada satıcılı ürünler arasından ihtiyaçlara uygun alışverişi kolayca gerçekleştirme imkanı tanıyor.

Teknolojiden ofis ihtiyaçlarına, kişisel bakım ürünlerinden ev dekorasyonuna kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle her kategoride alışveriş fırsatı sağlayan hediye çekleri, anında satın alınarak Hepsiburada üzerinden çevrim içi alışverişte kullanılabiliyor.