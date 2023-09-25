Çin emlak krizi aşılamıyor

China Evergrande Group'un önümüzdeki hafta başında yapılması planlanan kreditör toplantılarını iptal etti ve önerdiği yeniden yapılandırmayı yeniden değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Sıkıntılı durumdaki geliştirici, cuma gecesi yaptığı bir borsa başvurusunda, 25-26 Eylül'de yapılması planlanan yeniden yapılandırma planı toplantılarını iptal etmek için "beklendiği gibi gerçekleşmeyen" satışları gerekçe gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Şirketin mevcut durumu ve danışmanları ve alacaklıları ile yapılan istişarelere dayanarak, şirket, şirketin nesnel durumunu ve alacaklıların talebini karşılamak için önerilen yeniden yapılandırma koşullarını yeniden değerlendirmenin gerekli olduğunu düşünmektedir" ifadelerine yer verildi ve alacaklılardan gelen talep hakkında ayrıntı verilmedi.