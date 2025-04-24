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Çin: Serbest ticareti kararlılıkla destekleyeceğiz

Çin Merkez Bankası Başkanı, yaptığı açıklamada Çin'in serbest ticaret kurallarını ve çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla destekleyeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Çin: Serbest ticareti kararlılıkla destekleyeceğiz
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Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ülkenin merkez bankası başkanı çarşamba günü Washington D.C.'de yaptığı açıklamada, Çin'in serbest ticaret kurallarını ve çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla destekleyeceğini söyledi.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında yaptığı konuşmada tek taraflılık ve korumacılığın “çıkış yolu olmadığını” ve kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Pan'ın Çin'in dışa açılmaya bağlı kalacağını ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik edeceğini söylediği bildirildi.

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