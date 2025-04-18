Çin'de bütçe açığı ilk çeyrekte 180 milyar dolara yaklaştı

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Mart 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 1,1 azalarak 6,01 trilyon yuan (yaklaşık 820 milyar dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 4,2 artışla 7,28 trilyon yuana (yaklaşık 1 trilyon dolar) çıktı.

Yılın ilk 3 ayında bütçe açığı 180 milyar dolara yaklaştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yaklaşık 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yaklaşık 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.