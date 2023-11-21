Çin’de kurulan yabancı şirket sayısı 41,95 bine çıktı

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu dönemde ülkede fiilen kullanılan yabancı sermaye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 düşüşle 987 milyar 10 milyon yuan olarak kaydedildi.

CGTN TÜRK'ün haberine göre, imalat sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermaye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 283 milyar 440 milyon yuan olurken, ileri teknoloji sektöründe yüzde 9,5 arttı. Kanada, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Hollanda’nın Çin’e yaptığı yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 110,3, yüzde 94,6, yüzde 90, yüzde 66,1 ve yüzde 33 oranında arttı.