Çin’de kurulan yabancı şirket sayısı 41,95 bine çıktı
Çin Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 10 ayında Çin’de yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,1 artarak 41 bin 947’ye ulaştığını açıkladı.
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu dönemde ülkede fiilen kullanılan yabancı sermaye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 düşüşle 987 milyar 10 milyon yuan olarak kaydedildi.
CGTN TÜRK'ün haberine göre, imalat sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermaye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 283 milyar 440 milyon yuan olurken, ileri teknoloji sektöründe yüzde 9,5 arttı. Kanada, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Hollanda’nın Çin’e yaptığı yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 110,3, yüzde 94,6, yüzde 90, yüzde 66,1 ve yüzde 33 oranında arttı.