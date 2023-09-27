Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, iki ay sonra ilk kez arttı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, ocak-ağustos döneminde 4,66 trilyon yuan (640 milyar dolar) oldu.

Sanayi şirketlerinin kârları, haziranda yüzde 8,3, temmuzda yüzde 6,7 azalmasının ardından ağustosta yüzde 17,2 artış kaydetti.

Öte yandan kârlılık, 8 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 11,7 azalarak yıl başından bu yana düşüş eğilimini sürdürdü.

UİB istatistikçisi Yu Weyning, büyümeyi destekleyen politikaların geçen aydan itibaren etkilerini göstermesiyle sanayi üretiminde istikrarlı toparlanma görüldüğü, bunun kârlılığa yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Bu ay kaydedilen dramatik artışta, geçen yıl ağustosta kuraklık nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sanayi kuruluşlarında elektrik arzında yaşanan sıkıntıların yarattığı düşük bazın da etkisinin olduğu tahmin ediliyor.

Çin'de sanayi kuruluşlarının kârları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, ikinci çeyrekte yüzde 16,8 azalmıştı.