Çin'de yeni enerjili araçların ihracatı yüzde 27 arttı

Çin’in yeni enerjili araç ihracatı, geçtiğimiz ay ciddi bir çıkış trendi göstererek 95 bin adede ulaştı. Çin Binek Araç Üreticileri Birliği, bu rakamın yıl bazında yüzde 27,1 oranında bir artışa denk geldiğini açıkladı. Veriler, ihraç edilen yeni enerjili araçların, ocakta Çin’in yaptığı toplam araç ihracatı içinde yüzde 26,8 oranında bir paya sahip olduğunu gösterdi.

Birlik, Çin’in yeni enerjili araç endüstrisinin piyasanın yükselen talebi ile bir araya geldiğinde, ülkenin bu alandaki üretiminin dış pazarlarda yeni markalarıyla daha da büyümeye devam edeceğini açıkladı. Aynı zamanda, Çin markalarının giderek artan bilinirliği ve denizaşırı hizmet ağının gelişmesi yeni enerjili otomobillerinin ihracatını destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Perakende satış verilerine ayrıntılı biçimde bakılacak olursa ucuz, küçük boyutlu tam elektrikli araçların, Çin’in geçen ay dış pazarlara yaptığı satışların yüzde 60 kadarını tuttuğu görülüyor. Birlik, Shanghai’de yerleşik SAIC’in Avrupa’da daha iyi performans gösterdiğini, BYD’nin de ocak ayında Güneydoğu Asya ülkelerinde yüksek rekabet gücüne sahip bir oyuncu olarak varlığını güçlendirdiği bilgisini de paylaştı.