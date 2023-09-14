Çin'den AB'ye korumacılık resti

Pekin yönetimi, AB'nin Çin'in elektrikli otomobil sektörüne yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını "çıplak korumacı bir eylem" olarak tanımladı. Söz konusu soruşturmanın ilişkiler üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı konusunda uyardı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı, şirketlerinin "meşru haklarını" koruma sözü verdi ve AB'ye Avrupalı üreticilerin dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki güçlü varlığını ve uzun geçmişini hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu, AB de dahil olmak üzere küresel otomotiv endüstrisi tedarik zincirini ciddi şekilde bozup ve çarpıtacak açık bir korumacı eylemdir. Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkileri üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Çin'in otomotiv sektörü, AB'yi Çinli elektrikli otomobil üreticilerine karşı objektif olmaya çağırdı.

Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, Çin'in elektrikli araç (EV) sanayi zincirinin son derece rekabetçi olduğunu belirterek, AB'yi sektörün gelişimine objektif bir gözle bakmaya çağırdı.

AB'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma açmasına yanıt veren Cui, AB'nin Avrupa'da elektrikli araçların gelişimini engellemek veya işletme maliyetlerini arttırmak için keyfi olarak tek taraflı ekonomik veya ticari araçlar kullanamayacağını vurguladı.

Avrupa'ya ihraç edilen Çin yapımı otomobillerin fiyatının genellikle yurtiçi fiyatın neredeyse iki katı olduğunu belirten Cui, Çin'in güçlü elektrikli araç ihracatının büyük devlet sübvansiyonlarının bir sonucu olmadığını da ifade etti.