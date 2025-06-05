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KKTC'de mayıs enflasyonu belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) enflasyon 2025 yılının Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71 arttı.

Haber Merkezi
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KKTC'de mayıs enflasyonu belli oldu
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KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %40,96'dan %39,88'e indi. Böylece 2021 yılı Aralık ayında görülen %27,39'un ardından en düşük seviye görüldü.

KKTC'de enflasyon 2022 yılı Kasım ayında %120,72 ile zirve yaptı.

Aynı ayda tüketici fiyatlarında bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,15 artış kaydedildi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %6,42 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 472 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 74 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi.

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