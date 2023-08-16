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Çin'den ekonomiye destek sözü

durgun iç talep sıkıntısı yaşanılan Çin'de Devlet Konseyi, iç tüketim artırma ve özel sektörü destekleme sözü verdi.

Haber Merkezi
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Çin Devlet Konseyi, ekonomiyi canlandırmaya yönelik olarak iç tüketimi artırma ve özel sektörü desteklemeye devam etme sözü verdi.

Başbakan Li Qiang başkanlığında bugün toplanan Çin Devlet Konseyi "hedefli ve güçlü" makroekonomik kontroller ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu yoluyla yıllık ekonomik hedeflere ulaşma sözü verdi.

Başbakan Li ayrıca, "büyük riskleri" önleme ve devlet tarafından işletilen sektörlerde reformları derinleştirme vaadinde bulundu.