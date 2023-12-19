Çin'den özel sektöre ilişkin karar

Merkezi Ekonomik Çalışmalar Toplantısı 11-12 Aralık günlerinde Beijing’de düzenlendi. Toplantıda, bu yılın ekonomik çalışmaları değerlendirildi ve 2024 yılı için düzenlemeler yapıldı. Çin Merkezi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi’nden basına yapılan açıklamada, toplantının gündemini aktarıldı ve ekonomik meselelerle ilgili planlara yer verildi.

Bu yıl ulusal ekonomide nispeten yüksek bir büyüme, istikrarlı istihdam, düşük mal fiyatları ve dengeli uluslararası ödemeler görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yıllık ekonomik büyüme oranının yüzde 5,2’ye ulaşması ve dünya ekonomisine katkı oranının üçte biri bulmasının beklendiğini belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılında Çin ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu fırsatların meydan okumalardan fazla olacağı vurgulanarak “2024’te tüketim, yatırım ve ihracatı teşvik çalışmaları entegre edilecek ve özel işletmelerin gelişimine öncelik verilecek” denildi.

Dünya ekonomisi ve ticaretinin genel olarak COVID-19 öncesine göre, daha kötü olmasının beklendiğini hatırlatılan açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: Ülke içindeki ekonomik dolaşımda tıkanma yaşanabilir ancak dünyanın en büyük potansiyele sahip pazarı olan Çin’de makro politikaların desteğiyle tüketim ve yatırımlar daha da canlanacak. Ülkede sürdürülen reform ve dışa açılmanın ve dünyanın deneyimlediği yeni teknolojik ve endüstriyel devrimlerin getirdiği fırsatlar ve diğer elverişli unsurlardan dolayı, Çin ekonomisinin canlanma eğilimi değişmeyecek.