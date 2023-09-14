Çin'den zorunlu karşılık adımı

Çin Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, likiditenin bol tutulmasına yardımcı olmak ve yeni başlayan ekonomik toparlanmayı desteklemek için bankaların zorunlu karşılık olarak tutmaları gereken nakit miktarını bu yıl ikinci kez düşüreceğini bildirdi.

Çin Merkez Bankası açıklamasında, yüzde 5 zorunlu karşılık oranı uygulayanlar hariç tüm bankalar için zorunlu karşılık oranını (RRR) 15 Eylül'den itibaren 25 baz puan indireceğini ifade etti.

Çin Merkez Bankası hali hazırda büyük bankalar için zorunlu karşılık oranını yüzde 10,75 olarak uyguluyor, 15 Eylül'de bu oran yüzde 10,50'ye inecek.