  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'in ABD elçisinden 'ticaret savaşına son' çağrısı
Takip Et

Çin'in ABD elçisinden 'ticaret savaşına son' çağrısı

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Washington'u Pekin ile ortak bir zemin aramaya ve barış içinde bir arada yaşamaya çağırırken, Çin'in tırmanan ticaret savaşında misilleme yapmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in ABD elçisinden 'ticaret savaşına son' çağrısı
Takip Et

Washington'da halka açık bir etkinlikte konuşan Xie, gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi tahrip edeceğini söyledi ve Büyük Buhran ile ABD'nin 1930'da uyguladığı gümrük vergileri arasında paralellik kurdu.

Xie, geleneksel Çin tıbbındaki yin ve yang'ın karşıt güçlerini dengeleme ihtiyacı gibi kavramlara atıfta bulunarak, uyumun dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilere rehberlik etmesi gerektiğini söyledi.

"İyi bir geleneksel Çin tıbbı tarifi genellikle birbirini güçlendiren ve en iyi tıbbi etkiyi yaratan birçok farklı bileşeni bir araya getirir" diye konuşan Xie, "Aynı şekilde dünya da hem Çin'i hem de ABD'yi barındıracak kadar büyüktür. Kafa kafaya çarpışmak yerine barış içinde bir arada yaşamayı sürdürmeli ve kaybet-kaybet senaryosuna yakalanmak yerine birbirimizin başarılı olmasına yardımcı olmalıyız" dedi.

"Powell görevden alınırsa doların güvenilirliği tehlikeye girer""Powell görevden alınırsa doların güvenilirliği tehlikeye girer"Küresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
BM'den Suriye'ye 1,3 milyar dolar yardım hedefi
BM'den Suriye'ye 1,3 milyar dolar yardım hedefi
"Powell görevden alınırsa doların güvenilirliği tehlikeye girer"
"Powell görevden alınırsa doların güvenilirliği tehlikeye girer"
Güney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için ABD'ye gidecek
Güney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için ABD'ye gidecek
Petrol ve doğal gaz zengini ülkede kaçak rafinerilere baskın! Ordu harekete geçti
Petrol ve doğal gaz zengini ülkede kaçak rafinerilere baskın! Ordu harekete geçti
Ticaret savaşında yeni cephe: Çinli firmalar gözünü yeni pazar ve fabrikalara dikti
Ticaret savaşında yeni cephe: Çinli firmalar gözünü yeni pazar ve fabrikalara dikti
Washington’da kritik zirve: Bahar toplantılarında ticaret savaşlarının etkisi tartışılacak
Washington’da kritik zirve: Bahar toplantılarında ticaret savaşlarının etkisi tartışılacak