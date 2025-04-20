Çin'in ABD elçisinden 'ticaret savaşına son' çağrısı

Washington'da halka açık bir etkinlikte konuşan Xie, gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi tahrip edeceğini söyledi ve Büyük Buhran ile ABD'nin 1930'da uyguladığı gümrük vergileri arasında paralellik kurdu.

Xie, geleneksel Çin tıbbındaki yin ve yang'ın karşıt güçlerini dengeleme ihtiyacı gibi kavramlara atıfta bulunarak, uyumun dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilere rehberlik etmesi gerektiğini söyledi.

"İyi bir geleneksel Çin tıbbı tarifi genellikle birbirini güçlendiren ve en iyi tıbbi etkiyi yaratan birçok farklı bileşeni bir araya getirir" diye konuşan Xie, "Aynı şekilde dünya da hem Çin'i hem de ABD'yi barındıracak kadar büyüktür. Kafa kafaya çarpışmak yerine barış içinde bir arada yaşamayı sürdürmeli ve kaybet-kaybet senaryosuna yakalanmak yerine birbirimizin başarılı olmasına yardımcı olmalıyız" dedi.