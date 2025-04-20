  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. "Powell görevden alınırsa doların güvenilirliği tehlikeye girer"
Takip Et

"Powell görevden alınırsa doların güvenilirliği tehlikeye girer"

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alması halinde doların güvenilirliğini tehlikeye atacağı ve ABD ekonomisini istikrarsızlaştıracağı konusunda uyardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Powell görevden alınırsa doların güvenilirliği tehlikeye girer"
Takip Et

Lombard, La Tribune Dimanche gazetesinde yayınlanan bir röportajda, "Donald Trump, gümrük vergileri konusundaki agresif hamleleriyle doların güvenilirliğini uzun süredir zedeliyor. Powell görevden alınırsa tahvil piyasasındaki gelişmelerle birlikte bu güvenilirlik daha da zedelenecek." dedi.

Lombard, bunun sonucunda borcun ödenmesinde daha yüksek maliyetler ve "ülke ekonomisinde derin bir düzensizlik" yaşanacağını belirterek, bu durumun ABD'yi er ya da geç gerginliği sona erdirmek için görüşmelere yönlendireceğini söyledi.

Güney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için ABD'ye gidecekGüney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için ABD'ye gidecekKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
BM'den Suriye'ye 1,3 milyar dolar yardım hedefi
BM'den Suriye'ye 1,3 milyar dolar yardım hedefi
Çin'in ABD elçisinden 'ticaret savaşına son' çağrısı
Çin'in ABD elçisinden 'ticaret savaşına son' çağrısı
Güney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için ABD'ye gidecek
Güney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için ABD'ye gidecek
Petrol ve doğal gaz zengini ülkede kaçak rafinerilere baskın! Ordu harekete geçti
Petrol ve doğal gaz zengini ülkede kaçak rafinerilere baskın! Ordu harekete geçti
Ticaret savaşında yeni cephe: Çinli firmalar gözünü yeni pazar ve fabrikalara dikti
Ticaret savaşında yeni cephe: Çinli firmalar gözünü yeni pazar ve fabrikalara dikti
Washington’da kritik zirve: Bahar toplantılarında ticaret savaşlarının etkisi tartışılacak
Washington’da kritik zirve: Bahar toplantılarında ticaret savaşlarının etkisi tartışılacak