"Powell görevden alınırsa doların güvenilirliği tehlikeye girer"

Lombard, La Tribune Dimanche gazetesinde yayınlanan bir röportajda, "Donald Trump, gümrük vergileri konusundaki agresif hamleleriyle doların güvenilirliğini uzun süredir zedeliyor. Powell görevden alınırsa tahvil piyasasındaki gelişmelerle birlikte bu güvenilirlik daha da zedelenecek." dedi.

Lombard, bunun sonucunda borcun ödenmesinde daha yüksek maliyetler ve "ülke ekonomisinde derin bir düzensizlik" yaşanacağını belirterek, bu durumun ABD'yi er ya da geç gerginliği sona erdirmek için görüşmelere yönlendireceğini söyledi.