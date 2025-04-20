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Güney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için ABD'ye gidecek

Güney Kore'nin Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini sevkiyatlardaki tarifeleri hafifletmeye veya kaldırmaya ikna eden ilk ülkeler arasında yer almak amacıyla, ticaret müzakerelerini başlatmak üzere bu hafta Washington'ı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Güney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için ABD'ye gidecek
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Duk-geun, Trump'ın göreve başlamasından bu yana üçüncü ABD seyahati için Çarşamba günü Seul'den ayrılacak.

Güney Kore, Trump'ın tüm ABD ticaret ortaklarına sözde karşılıklı tarifeler koymasının ardından ABD ile masaya oturan ilk ülkeler arasında olacak.

Güney Kore'ye, 90 gün boyunca geçici olarak %10'a düşürülen genel %25'lik bir tarife uygulanıyor.

Seul hükümeti, ABD ile ticaret fazlasını daraltmak için Trump yönetimine sunmak üzere birden fazla paketi gözden geçiriyor. Gemi inşa iş birliği, Alaska boru hattı projesi ve savunma maliyet paylaşımı, müzakere masasında tartışılabilecek konular arasında yer alıyor.

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