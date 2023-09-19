Çin'in ABD tahvil stoku 14 yılın dibinde

Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ABD Hazine tahvillerindeki yabancı varlıkları temmuz ayında artarak, belirsiz faiz oranı görünümüne rağmen üst üste ikinci ay yükseliş gösterdi.

Bir önceki ay 7 trilyon 562 milyar dolar olan ABD Hazine tahvillerinin toplam tutarı Temmuz ayında 7 trilyon 655 trilyon dolara yükseldi. Bir yıl öncesine kıyasla denizaşırı varlıklar yüzde 2,2 arttı.

Veriler, Çin'in elindeki ABD Hazine tahvili stokunun 821,8 milyar dolara gerileyerek Mayıs 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indiğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'in zayıflayan para birimi yuanı korumak için baskı altında olduğunu ve ABD Hazine tahvilinin satışının yuanı desteklemek için müdahale amaçlı kullanılmış olabileceğini söyledi.

New York'taki TD Securities'in ABD faizleri stratejisi başkanı Gennadiy Goldberg, "Temmuz ayında faizlerde çok fazla dalgalanma olmasına rağmen ABD Hazine borcuna büyük bir giriş var. Yabancı varlıklardaki artışın büyük kısmı Cayman Adaları, Lüksemburg ve Bermuda'dan geldi. Dolayısıyla alıcıların tam olarak kim olduğunu bilmek zor" dedi.

Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvili tutarı, 1 trilyon 105 milyar dolar seviyesinden Temmuz ayında 1 trilyon 112 milyar dolar seviyesine çıktı ve Japonya ABD Hazine tahvillerinin en büyük yatırımcısı olmaya devam etti.

Hazine tahvillerine net yabancı girişi Haziran'daki 57,3 milyar dolardan Temmuz'da 200 milyon dolara geriledi.

ABD hisse senetlerine net yabancı akışı da düşerek bir önceki ay 120,4 milyar dolar iken Temmuz ayında 28,9 milyar dolara geriledi.

Temmuz ayında ABD şirketlerine ve ajanslarına yönelik yabancı alımları sırasıyla 8,4 milyar dolar ve 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Veriler ayrıca ABD'de yerleşik kişilerin Temmuz ayında 36,8 milyar dolarlık net alımla uzun vadeli yabancı menkul kıymet varlıklarını artırdığını gösterdi.