Çin'in demir cevheri ithalatında 'umut'lu yükseliş

Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin, Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, geçen ay çelik üretiminin temel maddesi olan demir cevherinden 104,13 milyon ton getirdi. Bu rakam, analistlerin 98 milyon ila 103 milyon ton arasında olan tahminlerini aştı.

Ağustos ayında 101,39 milyon ton ve 2023 Eylül'de 101,18 milyon ton ithalat gerçekleşmişti.

Veriler, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde Çin'in demir cevheri ithalatının yıllık %4,9 artışla 918,87 milyon tona ulaştığını gösteriyor.

Çin'in eylül ayındaki çelik ihracatı bir önceki yıla kıyasla %25,93 artışla 10,15 milyon tona yükselerek Temmuz 2016'dan bu yana tek bir aydaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin Demir ve Çelik Birliği cumartesi günü WeChat hesabından yayınladığı bir notta, yılın ilk dokuz ayında ihracatın bir önceki yıla kıyasla %21,2 artarak 80,71 milyon tona ulaştığını ve bunun başlıca nedeninin ihracat piyasasındaki brüt kârın iç piyasaya kıyasla daha iyi olması olduğunu belirtti.

Çin geçen ay ağustos ayına kıyasla %8,84 artış ve bir önceki yıla kıyasla %13,44 düşüşle 554.000 ton çelik ürünü ithal etti ve Ocak-Eylül toplamı yıllık %9 düşüşle 5,19 milyon ton oldu.