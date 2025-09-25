Çin'in devlet tahvili ihracı son çeyrekte azalacak

Arzın gerilemesi, tahvil piyasalarının yükselen getiriler ve yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesi nedeniyle baskı altında kalmasıyla birlikte geliyor. 10 yıllık devlet tahvili getirisi bu çeyrekte 27 baz puan yükselerek %1,91'e ulaştı. Ancak analistler, ihraçların azalmasının bu eğilimi tersine çevirebileceğini ve piyasa duyarlılığını iyileştirebileceğini düşünüyor.

Piyasa analisti Zhou Guannan, arzın azalmasıyla 10 yıllık getirinin yıl sonuna kadar %1,7'ye düşebileceğini tahmin ediyor. BNP Paribas'tan Wei Li de, öngörülebilir özel tahvil arzının sona ermesinin piyasalara kalan borcu absorbe etmek için nefes alma imkanı vereceğini belirterek, önümüzdeki dönemde tahvil ihraçlarının sınırlı olacağını öngörüyor.