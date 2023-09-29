Çin’in dış finansal varlığı 9.3 trilyon doları aştı

Çin’in dış finansal varlığının haziran sonu itibarıyla 9 trilyon 367 milyar doları bulduğu açıklandı. Çin Devlet Döviz İdaresi tarafından verilen bilgilere göre, haziran sonu itibarıyla Çin’in dış finansal varlığı, 9 trilyon 367 milyar doları bulurken, Çin’in dış borcu ise 2 trilyon 433 milyar 800 milyon dolar oldu.

Ülkenin dış borcuna ilişkin başlıca endekslerin uluslararası toplumda genel kabul gören güvenlik sınırları dahilinde olduğu, dış borç risklerinin genel olarak kontrol altında tutulduğu bildirildi. Son bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında Çin’in cari işlemler fazlası 1 trilyon 8 milyar 500 milyon yuana ulaştı.