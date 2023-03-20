Çin'in konteyner nakliye endeksi 2,5 yılın en düşük seviyesine indi

Çin'in Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), 2,5 yılın ardından ilk kez bin puan seviyesinin altına indi.

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, endeks

yüzde 2,8 düşüşle 992,50 puana geriledi. Bir önceki hafta endeks yüzde 3,5 aşağı gelmişti.

Böylece endeks 21 Eylül 2020 tarihinde gördüğü 995,44 puanın ardından ilk kez bin puan seviyesinin altına geldi.

En fazla artış yüzde 6,2 ile güneydoğu hattında, en fazla düşüş yüzde 11,6 ile Avustralya/Yeni Zelanda hattında yaşandı.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.