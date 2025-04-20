Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı yükseldi
Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 7,33 milyon tona çıktı.
Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan ithalat ilk çeyrek dönemde ise yüzde 4 artışla 16,45 milyon tona ulaştı.
Çin'in en büyük tedarikçisi Endonezya'dan kömür ithalatı, Endonezya'nın 1 Mart'tan itibaren işlemler için taban fiyat olarak hükümet tarafından belirlenen referans kömür fiyatını kullanmaya başlamasının ardından yüzde 9 düşerek 17,96 milyon tona geriledi. İlk çeyrek dönemde ise ithalat yüzde 1 arttı ve 52,6 milyon ton oldu.
Çin'in toplam kömür ithalatı Mart ayında yüzde 6 düştü.