Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı yükseldi

Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan ithalat ilk çeyrek dönemde ise yüzde 4 artışla 16,45 milyon tona ulaştı.

Çin'in en büyük tedarikçisi Endonezya'dan kömür ithalatı, Endonezya'nın 1 Mart'tan itibaren işlemler için taban fiyat olarak hükümet tarafından belirlenen referans kömür fiyatını kullanmaya başlamasının ardından yüzde 9 düşerek 17,96 milyon tona geriledi. İlk çeyrek dönemde ise ithalat yüzde 1 arttı ve 52,6 milyon ton oldu.

Çin'in toplam kömür ithalatı Mart ayında yüzde 6 düştü.