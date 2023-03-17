Credit Suisse hisselerinde kayıp yüzde 10

Avrupa'nın dev bankalarından olan Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın salı günü şirkete daha fazla likidite sağlamayacağını açıklamasıyla kriz patlak verdi. Credit Suisse haberlerin ardından yüzde 30 değer kaybederken, dün yaşanan gelişmelerler yüzde 40 yükselmişti. Bugün ise, bankanın hisseleri yeniden kayba yönelerek yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

New York borsasında işlem gören banka hisselerinde satışlar belirginleşiyor. JPMorgan Chase yüzde 2.3, Morgan Stanley yüzde 1.1, BofA yüzde 2.2, Goldman Sachs yüzde 1.9, Citigroup yüzde 2.4 ve Wells Fargo yüzde 2.7,Western Alliance Bancorp yüzde 11.7, Pacwest Bancorp yüzde 12.6, Comerıca yüzde 3.7 ve Keycorp yüzde 3.9 düşüşle seyrediyor.

'Banka krizi'nde neler yaşandı?

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasının ardından, finansal bir krizin kapıda olduğuna dair korkuların gölgesinde küresel banka hisselerinde düşüşler izlenirken, yeni bir iflas ihtimalinin en çok fiyatlandığı Credit Suisse'de düşüşler sürüyor.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olarak görülen, küresel finans sisteminde bilindik bir banka olan Credit Suisse, Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından başka bir iflas korkusuyla adından sıkça söz ettirmişti.

İsviçre'de bazı yolsuzluk davalarına da konu olan Credit Suisse, bir süredir müşteri kaybı ile karşı karşıyayken, bu durum finansal krizin derinleşmeye başladığı endişesiyle bankanın likitide problemi yaşayabilme olasılığını gündeme getirdi.

Yaşanan gelişmeler ışığında, bankanın hisseleri değer kaybetmeye başlarken, şirkete dair finansal raporların gecikmesi yatırımcılarda soru işaretleri bıraktı. Bütün bunları engellemek ve piyasaya güven vermek için durumun kontrol altında olduğuna yönelik şirket yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar ise şirketin hisse senedi fiyatlarındaki düşüşü engelleyemedi.

2022 yılına ait yıllık raporunda, müşteri çıkışlarının azaldığına dair ibarelere yer veren Credit Suisse 120 milyar doları aşan müşteri çıkışıyla likidite sorunlarını akıllara getirirken, şirketin borç temerrüdüne karşı sigorta maliyeti de (CDS) yükselmişti.

Credit Suisse CEO'sunun açıklaması yetersiz kaldı

Yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Credit Suisse CEO'su Ulrich Koerner, yaptığı bir konuşmada bankanın likidite tabanına dair bir sorun olmadığını ifade ederek, "Bu konuda bir sorunumuz yok ve bu konuda çok güçlüyüz" ifadelerini kullansa da, CEO'nun açıklamalarının ardından banka hakkında başka bir açıklama yapan Suudi Ulusal Bankası şirkete daha fazla likidite sağlamayacaklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından tekrar alevlenen iflas korkuları şirketin hisse senetlerindeki düşüşü hızlandırdı.

Credit Suisse, ne kadar likidite açısından bankanın güçlü olduğunu söylese de, İsviçre Merkez Bankası'ndan 54 milyar dolarlık bir yardım talep etmesi, korkuların yersiz olmadığını ve bankanın bir mali kriz içerisinde olabileceğini gösterdi.