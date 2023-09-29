Credit Suisse'de zorunlu küçülme
İsviçre bankacılık devi Credit Suisse bu yıl işgücünün yaklaşık %13'ünü işten çıkardı.
Foreks
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Credit Suisse bu yıl işgücünün yaklaşık %13'ünü işten çıkardı. Bankanın bugün yayınladığı mali rapora göre, çalışan sayısı Haziran sonunda 2022 sonundaki 38.908'den 33.968'e düştü.
Ağustos ayında UBS'in sadece İsviçre'de 3,000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklamasıyla birlikte daha fazla iş kaybı yaşanabilir.
UBS CEO'su Sergio Ermotti, "Kısa vadede herkes için iş fırsatları yaratamayacağız. Sinerji, hikayenin bir parçası" dedi.