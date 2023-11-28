Demir, 2024'te 150 dolara çıkabilir

Son teşvik önlemlerinin ardından Çin'de talebin artacağına yönelik tahminlerini yükselten analistlere göre, deniz yoluyla taşınan demir cevheri fiyatlarının 2024'ün ilk yarısında 150 dolar/tona kadar çıkması bekleniyor.

Fiyat görünümü, 130 dolar/ton olan önceki tahminleri aştı. Ancak Steelhome danışmanlık firmasının verilerine göre bu rakam, Mayıs 2021'de ulaşılan 232,5 dolar/tonluk rekor seviyenin hala çok altında.

Demir cevheri, Çin merkezi hükümetinin, özellikle önemli çelik tüketicisi olan sorunlu emlak piyasası başta olmak üzere, zayıflayan ekonomisini canlandırmak için bir dizi önlemi açıklamasının ardından son haftalarda toparlandı.

BMI Anakara Çin'deki teşvik umutlarının, düşen liman stokları ve ülkenin makine, denizcilik, otomobil ve altyapı gibi gayrimenkul dışı sektörlerinden gelen güçlü talebi nedeniyle fiyat esnekliğinini devam edeceğini öngörüyor.

Bazı analistlere göre Çin'in 2023 demir cevheri ithalatı rekor bir seviyeye ulaşabilirken, diğerleri bunun çelik üretiminin 1,065 milyar tona ulaştığı 2020'den bu yana en yüksek ikinci seviye olabileceğini değerlendiriyor.

Fiyatların gelecek yıl nispeten sıkışık arzla da destekleneceği belirtiliyor.

CICC'ye göre küresel deniz cevheri arzı %3,8'e kadar artabilir. Ancak analistler, Çin dışındaki talebin de arttığını ve bunun da sevkiyatlar için rekabete yol açtığını kaydediyor.

Wood Mackenzie "Çin dışında, Hindistan'daki güçlü talep ve Avrupa'da son iki yılda kaybedilen zeminin bir miktar toparlanması sayesinde 2024 yılında demir cevheri talebinin iyileşmesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

BMI gelecek yıl için ortalama fiyat görünümünü %20 artırarak 120 dolara yükseltirken, Goldman Sachs tahminini %22 artırarak 110 dolara yükseltti. Wood Mackenzie'nin tahmini %8 artışla 108 dolar.

Bu yıl şu ana kadar ortalama fiyat 119 dolar/ton oldu.

Ancak analistler, kısmen çelik tavan konusundaki belirsizlik ve potansiyel hükümet müdahalesi nedeniyle gelecek yıl için 90 ila 150 dolar/ton arasında daha geniş bir aralık öngörüyor. Fiyatlar 2023'te şu ana kadar 99 ila 137 dolar/ton arasında değişti.